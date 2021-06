Covid, tre tifosi positivi alla variante Delta: hanno assistito al match tra Danimarca e Belgio

C’è preoccupazione in Danimarca a causa della positività al Covid, della variante Delta, di tre tifosi danesi che si erano recati allo stadio per assistere alla partita tra Danimarca e Belgio. Le autorità sanitarie danesi hanno subito esortato gli altri tifosi presenti allo stadio, dello scorso 17 giugno, a sottoporsi a un test per il coronavirus. Per l’ottavo di finale per tutti coloro che lunedì assisteranno all’ultima partita di Euro 2020 a Copenaghen dovranno mostrare documenti validi che non siano infetti da Covid-19 prima di poter entrare al Parken Stadium.

FOTO: Twitter Euro 2020