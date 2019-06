Coutinho: “Stagione al di sotto delle mie possibilità. E sul futuro…”

Philippe Coutinho, fantasista del Barcellona, ha parlato ai microfoni della stampa brasiliana soffermandosi sulla sua stagione in maglia blaugrana: “Per me non è stata una grande stagione – le sue parole riportate da Marca – Sono stato al di sotto da quello che mi aspettavo e da quello che la gente si aspetta da me. Futuro? Voglio conquistare la fiducia di tutti lavorando duro”, ha chiuso Coutinho.

Foto: Twitter ufficiale Champions League