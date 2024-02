Coutinho: “Non mi sono mai pentito di essere andato al Barcellona”

Philippe Coutinho, attaccante dell’Al Duhail, ha rilasciato una lunga intervista a Sport, durante la quale è tornato a parlare anche del suo trasferimento al Barcellona: “Se mi sono pentito? No, in nessun momento. Le cose non sono andate come immaginavo, come la gente si aspettava, come mi aspettavo perché sono il primo a pretendere da me stesso in campo, mi dico che devo dare di più in campo… Ho provato di tutto, sono sempre stato molto professionale e non mi pento di nulla. È sempre stato il mio sogno giocare per il Barça e sono andato lì, mi sono divertito, ho potuto incontrare tante persone, vincere titoli e sarà sempre nella storia della mia vita”.

Foto: Instagram Coutinho