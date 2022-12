Coutinho: “Non ho mai detto di voler lasciare l’Aston Villa. Mai chiesto di andare via”

Philippe Coutinho, attaccante dell’Aston Villa, su Instagram ha smentito alcuni rumors che lo vedevano coinvolto e che lo volevano in procinto di lasciare l’Aston Villa.

Queste le sue parole: “Negli ultimi giorni ho letto tante notizie con il mio nome e fin qui tutto bene, il problema però è che sono state dette tante bugie e io sono qui per fare chiarezza. Mai e in nessun caso c’è stata una mia richiesta di lasciare il club, perché qui sono felice e lo è anche la mia famiglia. Il mio obiettivo è guarire dall’infortunio e lavorare più duramente che posso ogni giorno per giocare ai massimi livelli e aiutare il club a raggiungere gli obiettivi che si è fissato”.

Foto: twitter Aston Villa