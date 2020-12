Coutinho: “Mi sento più forte mentalmente. Siamo in una fase di transizione, serve pazienza”

Coutinho ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra il suo Barcellona e la Juventus:

“So che il mio rendimento qui non è stato quello atteso, non è facile al Barca, l’asticella è alta qui. Ma ho lavorato molto mentalmente per stare bene, ora mi sento più forte.

I cambi degli ultimi anni? Siamo in una fase di transizione, dobbiamo avere pazienza e dare il massimo.

Messi? Non parlo degli altri, ma soltanto di me. E’ chiaro che è bello giocare con i migliori al proprio fianco.

Domani? Sarà una grande partita, noi vogliamo chiudere al primo posto. Veniamo da una sconfitta e anche se sono competizioni diverse vogliamo tornare subito in campo e vincere”.

Foto: Marca