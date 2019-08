Coutinho, l’agente: “Quasi impossibile vada allo United”

Philippe Coutinho è un profilo che può far gola a molti, ma che si trasferisca al Manchester United o a un’altra squadra della Premier League diversa dal Liverpool è da escludere con quasi assoluta certezza. Parola dell’agente del giocatore, Kia Joorabchian, che ha rilasciato queste dichiarazioni a TalkSport: “Il Manchester United è un grande club, ho giocatori lì e ho grande rispetto, ma per quanto riguarda Philippe, sarebbe estremamente difficile, una mossa quasi impossibile. Sarebbe molto difficile per Philippe giocare per una squadra rivale del Liverpool, perché ha una grande affinità con il Liverpool. Il suo periodo lì è stato fantastico. Ogni volta che abbiamo avuto questa conversazione è venuta fuori la stessa cosa, cioè che avrebbe difficoltà a giocare in un altro club della Premier League“.

Foto: Marca