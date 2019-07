Coutinho, l’agente: “Il Barcellona dica la verità”

L’agente di Philippe Coutinho, Kia Joorabchian, non ha usato giri di parole a RMC Sport per parlare della situazione del brasiliano. Secondo il procuratore, il Barcellona ha garantito la permanenza dell’ex Inter e Liverpool, senza escludere però un inserimento nella trattativa Neymar da parte di alcuni intermediari del club catalano. Per questo, ha chiesto chiarezza, senza mezzi termini. “Pep Segura mi ha detto che è incedibile, me lo ha detto la scorsa settimana, e lo stesso presidente mi ha detto che non avevano intenzione di vendere il calciatore a nessun club. Basandoci su queste parole, abbiamo deciso di non guardare al mercato ed è per questo che il giocatore non ha offerte. Ma André Cury lavora in modo diverso al Barcellona e sta cercando di includere Coutinho nel trasferimento di Neymar al Psg. In questo periodo non ho detto nulla, ma non permetterò che il Barcellona menta sul calciatore. Devono dire la verità. E se vogliono che Coutinho vada via, basta dirlo e insieme al giocatore decideremo cosa sarà meglio per il suo futuro”.

Foto AS