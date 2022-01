Coutinho in uscita dal Barcellona: l’Aston Villa insiste per il prestito

Philippe Coutinho può lasciare il Barcellona. Lo scarso minutaggio con i blaugrana sta spingendo il brasiliano a trovare soluzioni alternative. Tra i club interessati c’è sopratutto l’Aston Villa che insiste per il prestito. A proposito di questo possibile trasferimento ne ha parlato anche il tecnico del club inglese Gerrard: “Non ho mai parlato di queste cose e non lo farò ora. Non vorrei mai che qualcuno parlasse dei miei giocatori, non farò lo stesso. È un vincente, un giocatore che vanta 63 presenze col Brasile e al Liverpool è stato incredibile. Posso capire perché sia accostato a tanti club. Lo chiamano The Magician non a caso, ma non voglio alimentare le speculazioni, perché è un giocatore del Barcellona”.

FOTO: Twitter Barcellona