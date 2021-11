Coutinho: “In tutta la mia carriera non mi è mai mancata la professionalità. Fisicamente sto molto bene”

Philippe Coutinho, direttamente dal ritiro del Brasile, ha risposto alle critiche diffuse in Spagna attinenti ad un suo presunto rifiuto di entrare in campo contro il Celta Vigo: “Sono rimasto molto sorpreso quando ho letto la notizia perché in tutta la mia carriera non mi è mai mancata la professionalità. Ho sempre rispettato tutti. Da quando sono tornato non ho avuto la possibilità di giocare con continuità per esprimermi al massimo del mio livello ma fisicamente sto bene. È ovvio che stare fermo per nove mesi è difficile, venendo da tre interventi di fila sullo stesso ginocchio ma da quando sono tornato non sento più nessun dolore, nessun fastidio. Ma mi sento bene. Sono al 100%, sono molto felice di essere tornato qui”.

FOTO: Twitter Barcellona