Coutinho: “Volevo tornare in Premier. Barcellona? Era il mio sogno, non mi pento”

In un’intervista rilasciata a DAZN il centrocampista Philippe Coutinho, attualmente all’Aston Villa, ha parlato del suo periodo con la maglia del Barcellona, esperienza non felicissima per il calciatore brasiliano: “Non mi pento del trasferimento, in certi momenti devi prendere delle decisioni e uno dei miei grandi sogni era giocare lì. Allora scelsi così, con rispetto e gratitudine per il Liverpool e per le amicizie in quel club”.

Coutinho parla anche del momento attuale all’Aston Villa e del suo rapporto con l’allenatore Steven Gerrard: “Era un mio desiderio tornare a giocare in Premier League, sto avendo questa opportunità e sono molto felice . Lavoro sodo ogni giorno per giocare bene e dare buoni risultati. Gerrard? L’ho sempre ammirato molto, per me è stato un onore aver giocato con lui. Gli allenamenti sono impegnativi, ha grandi ambizioni”.

Foto: Twitter Aston Villa