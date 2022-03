Coutinho: “Al Barcellona ho fallito, non so perché sia andata male. All’Aston Villa sto tornando ai miei livelli”

Philippe Coutinho , ex attaccate di Inter, Bayern Monaco e Barcellona, ha parlato della sua esperienza negativa ai catalani e sul suo passato.

Queste le sue parole ad AS: “Difficile dire cosa non abbia funzionato al Barcellona, son solo che ho fallito, non sono riuscito a dare il massimo e dimostrare le mie qualità. Lì ho passato dei bei momenti. Era ora di andare avanti. Il Bayern? Un gruppo con tante qualità, una delle migliori squadre della storia per molti. Per me è stato un onore e un motivo di orgoglio essere stato parte di questo gruppo e tutto ciò che abbiamo realizzato”.

Il presente si chiama Aston Villa: “Penso di essermi adattato bene a questo ritorno al calcio inglese. E’ un campionato che conosco e mi trovo bene a giocare qui. Sto tornando ai miei livelli. Gerrard? Abbiamo avuto un colloquio dove mi ha fatto sentire molto a mio agio e mi ha motivato. Mi ha parlato del progetto dell’Aston Villa, degli obiettivi, di cosa si aspettava da me”.

Foto: Twitter Aston Villa