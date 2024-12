Courtois: “Vincere in casa della prima in Italia ci dà fiducia. Mbappé? Nulla di grave”

Thibaut Courtois, portiere del Real Madrid, ha parlato a Movistar Plus dopo la vittoria in casa dell’Atalanta.

Queste le sue parole: “Giocare su questo campo è sempre complicato. L’Atalanta è prima in Serie A e stava andando bene anche in Champions. Vincere in casa loro ci dà fiducia. Abbiamo iniziato bene segnando il primo gol e creando qualche occasione, ma con la loro pressione abbiamo faticato di più. Il rigore è stato un episodio sfortunato. Siamo andati all’intervallo in parità, ma nel secondo tempo con l’ingresso di giocatori veloci abbiamo trovato soluzioni. Abbiamo resistito bene anche ai loro ultimi tentativi”.



Courtois ha poi parlato delle condizioni di Kylian Mbappé, uscito dal campo prima del previsto: “Non penso che sia nulla di grave. Ha deciso di fermarsi al momento giusto. Forse non sarà disponibile per il weekend, ma dopo dovrebbe tornare”.

Infine, il portiere ha analizzato l’andamento della squadra: “A volte fatichiamo a partire bene nel primo tempo, ma stavolta è successo il contrario. Siamo felici per la vittoria. Adesso dovremo essere al massimo contro il Salisburgo in casa e contro il Brest”.

Foto: twitter Real