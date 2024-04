Courtois va verso il rientro: il portiere è tornato oggi ad allenarsi in campo

Thibaut Courtois vede la luce dopo la lesione al menisco che gli sta costando un lungo stop. L’estremo difensore belga del Real Madrid, infatti, come documentato da AS, è tornato ad allenarsi con la palla nel centro sportivo dei Blancos, a Valdebebas, dopo tre settimane di riabilitazione. Non è stata ancora fissata la data del suo rientro in gruppo, ma i tempi stimati dai media spagnoli sono di circa un mese.

Foto: Instagram Courtois