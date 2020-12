Courtois: “Sfideremo l’Atalanta. Sarà dura ma emozionante”

A commentare il sorteggio tra Real Madrid e Atalanta agli ottavi di Champions League è il portiere del PSG, Thibaut Courtois.

Il belga, su twitter, ha così scritto: “L’Atalanta sarà il nostro avversario agli ottavi. Una sfida dura ma emozionante”.

Facing Atalanta as our last-16 opponent. Tough, but exciting challenge ahead! 💪🏻 #RMUCL#UCLdraw https://t.co/gPXCiAAm6J

— Thibaut Courtois (@thibautcourtois) December 14, 2020