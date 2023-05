Courtois: “Se Kroos avesse segnato, sarebbe cambiata la partita”

Thibaut Courtois, portiere del Real Madrid, ha parlato a Movistar+ dopo la sconfitta in casa del Manchester City per 4-0: “Inizialmente abbiamo retto bene alla pressione che portavano con tutti i loro giocatori al limite dell’area. Il problema è che non siamo riusciti a creare loro dei problemi e questo gli ha dato sempre maggior fiducia. Se Kroos non avesse preso la traversa la storia della partita sarebbe stata diversa, anche perché sulla ripartenza ci hanno segnato. Più che la sconfitta in sé fa male il modo nel quale è arrivata. Per me è una sconfitta durissima, ma dobbiamo essere orgogliosi del percorso fatto. Siamo usciti contro una grande squadra, che sta vivendo una stagione fantastica”.

Foto: Instagram Courtois