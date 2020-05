Courtois: “Sarebbe ingiusto proclamare il Barça campione, il Real è stato più forte”

Thibaut Courtois, portiere del Real Madrid, ha parlato alla tv belga soffermandosi sulla possibile ripresa del campionato spagnolo. Queste le sue dichiarazioni: “Mercoledì ci faranno il test per sapere se abbiamo avuto il virus, mentre la prossima settimana potremo riprendere ad allenarci individualmente a Valdebebas. Poi deciderà il Governo su come dovremo comportarci. Siamo preoccupati, ma non sarebbe giusto assegnare il titolo al Barcellona in virtù del primo posto attuale. Noi abbiamo solo due punti in meno in classifica e, soprattutto, abbiamo dimostrato di essere una squadra più forte. Negli scontri diretti abbiamo vinto e pareggiato. Diverso è il caso del Liverpool in Premier, con un sacco di punti di distacco. Ma non ne abbiamo solo due. Mi piacerebbe finire il campionato, mancano undici partite”.

Foto: Marca