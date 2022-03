Courtois: “Rimontiamo il PSG e vinciamo anche la Liga. Il rigore parato a Messi è speciale”

Intervenuto nel secondo episodio del suo podcast, Thibaut Courtois ha parlato della situazione che sta vivendo il Real Madrid, nell’ultimo mese diviso tra buoni risultati e passi falsi, e di quanto ci sia voglia di ribaltare il risultato in Champions League: “È stato un mese caratterizzato da alti e bassi. L’eliminazione in Copa del Rey è stata inaspettata, la partita di Parigi non è andata bene ma è ancora tutto aperto e speriamo di rimontare. Al Bernabéu è già successo. Poi dobbiamo continuare a vincere in campionato: manca poco alla fine e tutti vogliono battere il Real Madrid. Abbiamo perso qualche punto lungo il percorso, ma vogliamo vincere“. Sul rigore parato a Messi: “Ovviamente è stato un momento speciale ma se non passeremo il turno significherà poco o niente. Quindi dovrò ripetere quella prestazione per far sì che significhi qualcosa“.

Foto: Twitter Real Madrid