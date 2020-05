Courtois ribadisce: “Il titolo non va dato al Barça, perché se dovessimo riprendere noi arriveremmo davanti”

Intervistato da RTVE, Thibaut Courtois, portiere belga del Real Madrid, è tornato a parlare della possibile ripresa del campionato: “La Liga va giocata fino alla fine. O c’è un campione al termine del campionato o non vince nessuno, non sarebbe giusto. Non ho mai detto che il Real Madrid meriterebbe di essere proclamato campione al posto del Barcellona qualora non dovessimo riprendere a giocare. Ciò che penso è che siamo più forti del Barcellona nonostante il -2 in classifica. E, se si disputeranno le undici partite che mancano da qui alla fine, sono sicuro che potremo trionfare noi al posto dei blaugrana.”

Foto: AS