Courtois: “Parole di Simeone? Non la penso come lui, lo rispetto ma non commento”

Il portiere del Real Madrid, Thibaut Courtois, ha preso parte alla conferenza stampa di vigilia per il match previsto domani al Santiago Bernabéu contro il Borussia Dortmund. Tra i tanti temi, l’estremo difensore belga è stato interpellato anche sulle polemiche dell’ultimo derby con l’Atletico: di seguito le sue dichiarazioni in merito. Sulle parole di Simeone riguardo al sanzionare chi provoca: “Rispetto la sua opinione, ma non la condivido. Abbiamo un’idea diversa di cosa sia la provocazione. Non voglio fare altri commenti su questo”.