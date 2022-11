Courtois para il rigore, Basthuayi colpisce: 1-0 Belgio all’intervallo. Dubbi sui due rigori non concessi al Canada

Termina 1-0 la prima frazione di gioco tra Canada e Belgio. Un primo tempo dove il Canada ha messo in grande difficoltà la squadra guidata dal ct Martinez, ma i Diavoli Rossi hanno saputo incassare e colpire alla prima occasione al 44′ con Batshuayi. La prima occasione per sbloccare la gara capita a Davies, ma Courtois lo ipnotizza dagli undici metri. Poi due possibili rigori per il Canada, ma per l’arbitro Sikazwe e Var è tutto regolare, dubbi grossi dubbi a riguardo. Termina così 1-0 la prima frazione di gioco.

Foto: Instagram Belgio