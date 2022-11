Courtois: “Non abbiamo giocato bene in questo Mondiale. Con la Croazia sarà una finale”

Thibaut Courtois, portiere del Belgio, ha commentato il ko contro il Marocco, che vede i Diavoli Rossi vicini all’eliminazione da Qatar 2022.

Queste le sue parole: “Sappiamo che la Croazia è un’ottima squadra, ha talento ed è ben organizzata. Sono bravi nelle ripartenze, nell’uno contro uno e non hanno difetti. Sarà come una finale, d’altra parte loro sono i finalisti dell’ultimo Mondiale. Fin qui non abbiamo giocato in modo adeguato a questo torneo, se vogliamo vincere dobbiamo salire di livello”.

Foto: Instagram Belgio