Courtois: “Mi sento più forte che mai, credo sia chiaro chi sarà il titolare”

Thibaut Courtois è pronto a prendersi definitivamente il Real Madrid. Il portiere belga, utilizzato in questo precampionato sia contro il Bayern che contro l’Arsenal, ha parlato a Het Nieuwsblad del suo ruolo, confermato da tecnico e società, di portiere titolare dei blancos: “Credo che ora non ci siano dubbi su chi sia il numero uno: mi sento più forte che mai. Mi sono preparato nel modo giusto, mi sento bene. Dopo la scorsa stagione avevo l’8,8 percento di grasso, sono tornato con l’8,1 dopo un mese di vacanze: è un ottimo dato, spero di continuare su questa strada”. Il portiere ha poi parlato anche del connazionale Eden Hazard, nuovo acquisto dei blancos: “Sarà molto importante per la squadra: se farà il suo, come fatto nel Chelsea e in Nazionale, tutto andrà bene. Paragone con Ronaldo? No, Eden è Eden”.

Foto Marca