Courtois: “Mi criticano perché sono uno dei migliori portieri al mondo”

Thibaut Courtois, portiere del Real Madrid, ha parlato dal ritiro della Nazionale belga. Queste le sue dichiarazioni riportate da AS: “Zidane mi ha detto di rimanere concentrato. Con l’Atletico e con il Chelsea mi sono divertito moltissimo. Qui, a Madrid, penso che stia andando tutto per il verso giusto. In ogni caso, preferisco vincere 4-3 piuttosto che pareggiare per 0-0, anche perché è sempre meglio che un portiere non si rilassi. È sempre bene comunque non subire troppi gol perché i giornali ti seguono. Siamo spesso massacrati dalle statistiche, anche se nessuno si ferma ad analizzare il modo in cui in cui vengono segnati i gol. Non dubito delle mie qualità. Sono uno dei portieri migliori al mondo ed è per questo motivo che mi criticano”, ha chiuso Courtois.

Foto: Marca