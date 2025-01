Courtois: “Man City? Noi non abbiamo paura di nessuno, lotteremo”

Thibaut Courtois, portiere del Real Madrid, ha parlato a MovistarTV soffermandosi anche su una possibile sfida con il Manchester City, possibile avversario nei Play-Off. Sfida che non fa paura al suo Real Madrid: “Non abbiamo perso per accedere agli ottavi di finale ma dobbiamo giocare i Play-Off, saremo pronti. Siamo in buona forma e non dobbiamo avere paura di nessuno. Il City? È così, ci è capitato in altri spareggi nel corso degli anni. Sarà una squadra molto difficile se ci affronterà, dovremo lottare. La partita contro il Brest non è stata facile, siamo contenti della vittoria, pensiamo ancora al campionato, abbiamo tante partite in poco tempo”.

Foto: Instagram Courtois