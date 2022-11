Courtois: “Lite nello spogliatoio? Storia inesistente. Eravamo delusi, ho rotto la panchina con un pugno”

Intervenuto in conferenza stampa, Thibaut Courtois, ha così parlato a due giorni dalla sfida fondamentale con la Croazia: “Nessuno è contento in questo momento, ma pensiamo a vincere giovedì per passare il turno. Nello spogliatoio eravamo arrabbiati per la sconfitta, siamo delusi per aver perso contro il Marocco“.

Poi ha proseguito smentendo la la possibile lite tra De Bruyne, Vertonghen e Hazard: “Credo che i media abbiano esagerato. È stata raccontata una storia inesistente. Io ho rotto una panchina con un pugno. Eravamo certamente delusi, ma nessuno si è urlato addosso. Sarebbe inutile. Talpe nello spogliatoio? Sarebbe da matti pensarlo. Se mai qualcuno dovesse farlo, sarà il suo ultimo giorno in squadra”

Foto: Instagram Belgio