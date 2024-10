Courtois: “Io e Simeone abbiamo un’idea diversa su cosa sia una provocazione”

Nonostante le settimane trascorse, il derby di Madrid continua ad accendere nuove discussioni. A tornare sull’argomento, ci ha pensato oggi in conferenza stampa Thibaut Courtois, che alla domanda di un giornalista ha parlato dell’episodio che lo ha visto protagonista durante il derby. Alcuni tifosi dell’Atletico hanno lanciato verso di lui oggetti di ogni tipo, colpendolo e costringendo l’arbitro ad interrompere la gara. Poco dopo i fatti accaduti, il tecnico dei Colchoneros Diego Simeone ha attribuito i motivi dell’episodio alle “provocazioni” del portiere verso i tifosi, che avrebbero quindi agito di conseguenza.

Le risposta di Courtois a Simeone: “Rispetto la sua opinione ma non la condivido. Abbiamo un’altra idea di cosa sia una provocazione. Le istituzioni hanno già deciso e non voglio esprimermi oltre. In Belgio ho vissuto molte situazioni come questa. Non ho problemi con chi incoraggia la propria squadra e crea un po’ di rivalità. Mi piace quell’ambiente, mi dà più adrenalina e più voglia. Ma tutto deve essere fatto nel rispetto di chi gioca, e non può esserci violenza. A volte c’è un gioco delle parti tra un giocatore e un tifoso, è normale. Non ho problemi a farmi cantare contro. Se non c’è violenza, non vedo alcun problema. Dobbiamo eliminare coloro che vogliono fare del male”.

Foto: X Real Madrid