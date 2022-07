Courtois: “Il Real ha ancora fame. Mondiale renderà la stagione ancora più difficile”

Dopo essere rientrato dalle vacanze, il portiere del Real Madrid, Thibaut Courtois, è intervenuto ai microfoni ufficiali dei Blancos per commentare i temi caldi del club spagnolo dopo la vittoria in Champions League: “I complimenti per aver vinto la Champions League sono stati tanti. Ho sentito grandi elogi soprattutto dopo la finale di Coppa dei Campioni contro il Liverpool. Questo mi ha reso molto felice. I tifosi mi ricordano sempre l’importanza di questi successi. Vincere la Champions League con il miglior club del mondo è stato un onore. I sogni diventano realtà. Non vedo l’ora di riniziare. Il Real Madrid tira fuori il meglio di sé. La squadra ha molta fame e tutto inizia molto presto dato che abbiamo la Supercoppa Europea. Il Mondiale in Qatar renderà la stagione ancora più intensa di qualsiasi altro anno”.

Foto: Twitter Real Madrid