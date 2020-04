Courtois: “I miei idoli? Van der Sar e Casillas. Mi piace molto Remiro della Real Sociedad”

Intervistato in diretta Instagram da Futbolemotion, Thibaut Courtois, portiere bella del Real Madrid, ha raccontato quali siano stati i suoi idoli da ragazzino: “Quando Iker Casillas ha iniziato a giocare per Madrid, ho visto le sue partite e sono diventato un portiere per lui, mi è piaciuto guardarlo e ho adorato il Real Madrid. Poi, a 14 anni, era molto alto e magro, e guardavo molto Van der Sar perché era più simile a me. Cosa farò una volta finito il lockdown? La prima cosa che farò quando potrò uscire è andare a Valdebebas per allenarmi con la squadra. Presto saremo in grado di goderci la vita, ma dobbiamo essere in salute. Dobbiamo essere molto attenti quando usciamo, dobbiamo proteggerci bene e lavarci le mani. Miei pregi? Se non sei molto forte mentalmente, non puoi superare ciò che mi è successo nell’ultimo anno e mezzo con l’infortunio. Devi essere forte in testa perché tutti commettono errori, ma i portieri costano dei gol. Dopo la partita devi dimenticare l’errore e non guardare indietro. Migliori portieri al mondo? Ter Stegen gestisce molto bene la difesa, come Oblak . Il migliore a giocare con i piedi è Remiro della Real Sociedad che mi piace anche nell’uno contro uno perché è di scuola tedesca, abbassa il ginocchio molto velocemente e allunga l’altra gamba. Devi avere una buona elasticità “.

Foto: MARCA