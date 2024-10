Courtois e la sua convivenza con Lunin: “Mi rende migliore”

Dopo il lungo infortunio della scorsa stagione, Thibaut Courtois ha riconquistato il suo posto da numero 1 del Real Madrid. A sostituirlo, con egregi risultati, ci ha pensato Andrij Lunin, fresco di rinnovo di contratto. Nella conferenza stampa di oggi pomeriggio, il campione belga ha parlato della sua convivenza con il classe ’99.

“Sto cercando di aiutare Lunin. Mi rende migliore e mi aiuta anche a dimostrare di più. Così come hanno fatto gli altri miei compagni di squadra. Non è facile tornare in panchina quando hai giocato tanto, ma Lunin è un grande portiere e sono sicuro che continuerà ad aiutarci”.

Foto: Instagram Courtois