Courtois: “Dobbiamo mettere pressione all’Atletico e sperare che commetta errori”

Ai microfoni di Movistar, Thibaut Courtois ha parlato dopo la vittoria di questa sera del Real: “Dobbiamo continuare a mettere pressione sull’Atletico e sperare che in una di queste due partite commetta errori. Abbiamo una partita difficile a Bilbao e poi vedremo. Alla fine nel secondo tempo non abbiamo fatto così bene, siamo riusciti a chiudere su Fede Vico, poi abbiamo avuto un avvertimento con Suarez che ha fallito un gol. Abbiamo sbagliato troppi passaggi ma abbiamo trovato l’1-3 e l’1-4 velocemente. Ma non possiamo perdere così tanti palloni”.

Foto: Marca