Courtois: “Come spiegarlo? Siamo il Real Madrid”

Thibaut Courtois ha parlato al termine dell’incredibile qualificazione alla finale di Champions League ottenuta dal Real Madrid: “Come spiegarlo? In una parola: Real Madrid. Poco prima di fare una parata chiave, Mendy ha salvato un gol sulla linea e poi abbiamo fatto 1-1 e il 2-1. Abbiamo eliminato squadre molto forti, che hanno speso un sacco di soldi per cercare di vincere una Champions League. Penso che quando arrivi a una finale tutti hanno il desiderio di vincerla, ma se ne vinci quattro, cinque o sei, sei più una leggenda. Se il Madrid va in finale è per vincerla“.

Foto: Marca