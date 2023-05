Courtois: “Buon pareggio, all’Etihad sarà come una finale”

Intervenuto ai microfoni di BT Sport, il portiere del Real Madrid, Thibaut Courtois, ha così parlato dopo il pareggio per 1-1 contro il Manchester City:“Entrambe le squadre hanno giocato bene. Non devi concedere loro lo spazio che Gundogan e Bernardo Silva possono trovare facilmente, e lo abbiamo fatto. Di conseguenza, hanno tirato dalla distanza, ecco da dove è nato il gol. È un buon pareggio, ora è tutto da giocare in vista della prossima settimana. Sarà come una finale e spero che riusciamo a mettercelo in mente. Anche se è in trasferta, siamo abbastanza bravi nelle finali, quindi spero che possiamo vederla così, anche se è il City, sarà dura”.

Foto: Instagram Courtois