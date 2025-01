Courtois: “Brest? Conosco solo il portiere perché ha giocato in Belgio”

Intervenuto in conferenza stampa, il portiere del Real Madrid, Tibaut Courtois, ha così parlato alla vigilia della sfida in Champions League contro il Brest: “Questa è una città molto fredda, ma in Spagna ce ne sono altre. Certo che mi sorprende il livello del Brest, stanno giocando molto bene e fisicamente sono molto forti, dovremo lavorare duramente. Ma andiamo a prendercela (la vittoria, ndr)”.

Poi ha proseguito: “Se conosco qualche giocatore del Brest? La verità è che no, solo il portiere, perché ha giocato in Belgio. Però ho visto diverse partite, come quella contro il Leverkusen, ed è una squadra che sa come giocare. Vuole il pallone e non lascia spazi, pensa sempre a giocare nella metà campo avversaria ed è molto forte in casa. Sarà difficile, intensa”.

Foto: Instagram Courtois