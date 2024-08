Courtois: “Ancelotti tra i migliori di sempre. Non imprigiona i top con troppa tattica”

In vista della Supercoppa Europea contro l’Atalanta, Thibaut Courtois parla di Carlo Ancelotti: “Parliamo soprattutto di un grande uomo, un grande personaggio ed un grande allenatore. Trova il giusto equilibrio tra il darci la libertà e il dirci le tattiche che vuole. Non parla solo di tattica, ma dà molta libertà ai nostri giocatori, come Vinicius, Rodrygo e Modric. Sa che sono giocatori che hanno bisogno del loro genio naturale, che non puoi bloccarli con troppe tattiche. Ha bisogno che il loro carattere venga fuori. Gestisce molto bene lo spogliatoio e anche gli allenamenti. Lavoriamo molto, ma ridiamo anche molto. Ci siamo divertiti in questi anni. Lavoriamo duro ma veniamo ricompensati. E gli voglio bene. Penso che sia uno dei migliori allenatori di tutti i tempi”.

Foto: Instagram Courtois