Courtois: “All’Europeo non ci sarò, devo prima recuperare al meglio dall’infortunio”

Intervistato dal media belga Sporza, l’estremo difensore belga Thibaut Courtois ha anticipato il suo forfait agli Europei in Germania della prossima estate. Courtois sta ancora recuperando dal grave infortunio patito e infatti ha spiegato: “Non andrò ai prossimi Europei a causa dell’infortunio. Devo recuperare al cento per cento ed è meglio non fissare una data di recupero o degli obiettivi. Se tutto va bene potrei giocare a maggio, ma non è abbastanza tempo per affrontare un grande torneo con la nazionale”.

Courtois Belgio Foto EPA