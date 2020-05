Courtois: “Abbiamo le idee chiare, vogliamo tornare in campo e vincere la Liga”

Thibaut Courtois, portiere del Real Madrid, ha parlato dopo la ripresa degli allenamenti a Valdebebas sul sito ufficiale dei Blancos: “Dopo quasi due mesi senza allenarci, avevamo davvero tanta voglia di rivederci e tornare in campo. Lavorare da casa è un po’ differente, ma tutti abbiamo seguito le indicazioni del club e ci sentiamo in forma. L’obiettivo ora è riprendere il nostro cammino nella Liga e lottare fino alla fine per vincerla”.