Courtois: “A Madrid ambiente non facile, ma sono venuto qui per vincere di più”

Quarti di Finale di Champions League dal sapore speciale per Thibaut Courtois, ora al Real Madrid, che sfiderà il suo passato, ovvero il Chelsea. L’estremo difensore, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato dell’imminente sfida: “Chelsea? Il mio addio non fu dei migliori, ma dopo aver giocato quattro anni qui ho tanti bei ricordi. A Madrid non c’è un ambiente facile, ma ho scelto il Real per vincere di più. La pressione è tanta, basta perdere una partita su dieci per vedere divampare le critiche. Ora siamo in corsa per vincere campionato e Champions League, ritengo che rispetto a un anno fa sia cambiato tutto. Domani non ci sarà Ancelotti, ma il mister ci ha spiegato tutto in videoconferenza“.

Foto: Twitter Courtois