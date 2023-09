Coulibaly si presenta a Palermo: “Siamo i più forti, ma guai a pensare di aver già vinto”

Mamadou Coulibaly si è èresentato oggi a Palermo, arrivato in prestito dalla Salernitana.

Queste le sue parole: “Il mio procuratore parlava con la società, io mi stavo allenando, stavo facendo tutto e alla fine mi ha chiamato per dirmi di venire a Palermo . Quando è arrivata l’offerta non ho saputo rinunciare. Nella vita bisogna lottare sempre, che sia giocare a calcio o nella vita normale. Voglio dare una grandissima mano alla squadra per arrivare al nostro obiettivo. Non voglio parlare però delle altre squadre, perché noi siamo i più forti. Vogliamo giocare partita dopo partita, vogliamo vincere tutte le partite. Se pensiamo di avere già vinto allora abbiamo già perso. Siamo un gruppo competitivo, vogliamo andare a vincere le partite, ma è troppo presto per parlare di promozione”.

Foto: twitter Palermo