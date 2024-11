Coulibaly in vista della Lazio: “Assist mio e gol di Bonny in un Tardini sold out”

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta di Parma, Woyo Coulibaly ha così parlato in vista del match di domenica contro la Lazio e si è lasciato andare anche ad un simpatico siparietto con il connazionale Bonny: “Domenica assist mio e gol di Ange, vorrei regalargli un passaggio vincente con tutto il cuore. Anche perché so che lo stadio sarà sold out, il Tardini pieno offre grandi emozioni. ​​​​​​“Non dobbiamo snaturare il nostro stile di gioco, entrando in campo con il giusto spirito e il corretto atteggiamento. Contro squadre così importanti, forse, è più semplice trovare la concentrazione necessaria e rendere al meglio delle nostre possibilità”.

Foto: sito Parma