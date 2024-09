Coulibaly: “Ci manca cattiveria. In alcuni momenti delle partite dobbiamo essere più incisivi”

Wojo Coulibaly, giocatore del Parma, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro il Cagliari.

Queste le sue parole: “Mi metto a disposizione della squadra e sono felice di aver disputato un buon secondo tempo. Il mio obiettivo personale è quello di sfornare quanti più assist possibile per i miei compagni, sappiamo quale sia il nostro obiettivo. Risultato? Dispiace molto, abbiamo fatto anche un bel secondo tempo e siamo rammaricati per aver perso in casa. Ci sono delle cose che si allenano durante la settimana e che vanno necessariamente riportate in campo la domenica, mi riferisco soprattutto alla cattiveria agonistica. In alcuni momenti delle gare dobbiamo essere determinati e combattere su tutti i palloni”.

Foto: sito Parma