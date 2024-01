Costil: “Il primo bilancio è positivo. Tifosi? A Salerno c’è una passione e un calore straordinario”

Intervistato da Eurosport, Benoit Costil, portiere della Salernitana, che nelle ultime settimane è diventato il titolare al posto di Ochoa, ha parlato della sua esperienza a Salerno e del futuro.

Queste le sue parole: “Il mio primo bilancio è molto positivo. Per molti anni ho desiderato scoprire un’altra cultura in un nuovo paese. Ad un certo punto, ho pensato che questa opportunità non si sarebbe presentata. Soprattutto in Italia. Sono sempre stato attratto da questo paese. Quest’estate, poi, ho avuto contatti con Paulo Sousa: l’ho avuto al Bordeaux per due anni e le cose tra noi sono andate bene. Ho un profondo rispetto per l’allenatore e per l’uomo. Aveva bisogno di un portiere numero due e io volevo lavorare di nuovo con lui. Questo mi ha permesso di fare una nuova esperienza. Per il momento le cose stanno andando bene perché ho potuto giocare nove partite che sono andate molto bene a livello personale. Purtroppo per la squadra il momento è più complicato perché siamo ultimi e abbiamo anche cambiato allenatore”.

Sui tifosi: “C’è stato un cambiamento radicale rispetto a ciò che avevo sperimentato prima. C’è una passione impressionante attorno alla Salernitana, che vive la sua terza stagione consecutiva in Serie A. Questa passione la sentiamo allo stadio, ma anche in città. Quando le cose vanno bene, c’è un clima incredibile ed è straordinario. Ma quando i risultati non ci sono è più difficile e bisogna nascondersi un po’ (ride). La vittoria in casa dell’Hellas Verona ci ha fatto bene e ci ha dato speranza”.

Il francese poi ha parlato anche del suo futuro: “Non lo sto pianificando particolarmente perché non escludo nessuna possibilità. L’aspetto umano è fondamentale, così come lo è l’ambiente di lavoro. Sinceramente amo l’Italia. Non pianifico in anticipo e non so cosa accadrà. Posso benissimo interrompere tutto a fine stagione per andare a vivere un po’ con i miei amici nel Morbihan, su una chiatta per l’allevamento di ostriche, o continuare perché c’è un progetto che me lo fa amare. Voglio assaporare ogni momento con passione senza preoccupazioni. Ciò non significa che non sono ambizioso. Gli aspetti geografici e umani hanno la precedenza su tutto il resto. Oggi sono ancora qui, sono competitivo e so ancora come fare alcune cose interessanti. Posso ancora durare se voglio”.

Foto: sito Salernitana