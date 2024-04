Costantino al 120′! Il Catania ribalta il Padova e si aggiudica la Coppa Italia Serie C (4-2)

La Coppa Italia Serie C è del Catania! Dopo appena 3′ la sbloccano gli ospiti con la rete di Bortolussi, ma la reazione dei siciliani è immediata. E al 26′ Di Carmine pareggia i conti trasformando il calcio di rigore, prima della rete nei minuti finali della prima frazione di gioco di Cicerelli per il 2-1 in favore del Catania. Il Padova cerca di reagire e al 74′ trova la rete di Perrotta per la rete del 2-2. Ma, appena tre minuti dopo, arriva anche la doccia ghiaccia per gli ospiti con l’espulsione diretta di Delli Carri. Un episodio che dà fiducia ai padroni di casa che, all’89’, ritornano in vantaggio con Marsura. Un gol fondamentale per i siciliani in virtù del 2-1 in favore del Padova, con la partita che prosegue ai supplementari. Il Catania insiste forte anche della superiorità numeri, il Padova cerca di difendersi cercando di portare la gara ai calci di rigore. E. proprio quando tutto sembrava portare alla sfida dagli undici metri, Costantino ha consegnato la Coppa Italia al Catania con la rete al 120′. Un successo importante per i siciliani che potrebbero accedere ai playoff se non termineranno il campionato nella zona dei playout (il Catania, attualmente, ha 2 punti di vantaggio sul sedicesimo posto).

Foto: Instagram Catania