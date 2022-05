Costacurta: “Scudetto Milan meritatissimo. Il derby? Una gran fortuna”

Ai microfoni del Corriere della Sera, ha parlato Alessandro Costacurta che si è soffermato sulla vittoria dello scudetto del Milan e ha rilasciato queste parole: “Meritato? Assolutamente sì. Nel corso della stagione si è rivelato più squadra rispetto alle avversarie. Nei momenti di calo, fisiologici in una stagione, ha saputo fornire risposte nonostante la minor qualità rispetto alle concorrenti. Il tutto in un’annata in cui è stato il più penalizzato dagli arbitri. La sera della vittoria a Roma contro la Lazio mi sono detto: “questo è l’anno buono”. I giocatori arrivavano da una settimana pazzesca, condita dalla tremenda delusione per la sconfitta nel derby di Coppa Italia. Eppure hanno giocato una gara sorprendente. Il derby del 5 febbraio chiave di volta? Quel successo l’ho considerato più una botta di c… La nota positiva è stata fermare l’Inter ma il gioco in quella sfida non mi era piaciuto: il Milan era stato dominato dai nerazzurri, prima della doppietta di Giroud, che nonostante l’altra doppietta che ha segnato ieri a Reggio Emilia per me resta più uomo spogliatoio che bomber”

Foto: Twitter Figc