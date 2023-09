Costacurta: “Poche motivazioni nel Napoli? Una sciocchezza, dopo un trofeo io volevo ripetermi”

Il Napoli ha iniziato la stagione in maniera deludente, mostrando un passo indietro sia nel gioco che nei risultati sotto la guida di Rudi Garcia. In queste ore a essere tirata in ballo è anche l’assenza di motivazioni dopo lo scudetto, ipotesi rigettata dall’ex difensore del Milan Alessandro Costacurta, intervistato da Il Mattino: “Che sciocchezza! Quando vinci, vuoi subito rivincere un’altra volta. Non mi è mai capitato, in tanti anni, di alzare un trofeo e di non voler fare di tutto per ripetermi. Quella della motivazione è una cosa che non mi ha mai convinto: chi va in campo, vuole sempre vincere“.

Foto: Twitter ufficiale FIGC