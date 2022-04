Costacurta: “Ibra, non chiudere così. È giusto guardare avanti verso altri obiettivi meravigliosi”

Grande ex rossonero, Alessandro Costacurta è stato intervistato da la Gazzetta dello Sport. Il difensore italiano ha parlato così del suo ex compagno al Milan Ibrahimovic: “Il mio consiglio a Zlatan è di non chiudere così. Il nuovo infortunio subito può rendere il momento particolarmente stressante oppure è da qui che può trovare altra forza per scrivere un altro finale. E’ vero, la stagione è stata contraddistinta dai guai fisici e il nuovo problema al ginocchio non ci voleva ma ripeto, per quella che è stata la sua storia di campione assoluto e in particolare per quello che ha saputo dare al Milan, è giusto risolvere anche questa e guardare ancora avanti. Verso altri obiettivi meravigliosi. Fossi in lui non smetterei”.

FOTO: Twitter Milan