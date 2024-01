Costa d’Avorio-Nigeria, le formazioni ufficiali: in cinque dalla Serie A

Grande sfida in Coppa d’Africa tra Costa d’Avorio e Nigeria, due delle principali favorite per la vittoria del titolo. In campo cinque “italiani” dal nostro campionato. Le scelte dei due allenatori:

COSTA D’AVORIO (3-5-2): Fofana; Ndicka, Diomande, Konan; Aurier, Kessie, Fofana, Kouame, Sangare; Boga, Krasso.

NIGERIA (4-2-3-1): Nwabili; Aina, Ajayi, Troost-Ekong, Zaidu; Onyeka, Bassey; Lookman, Iwobi, Chukwueze; Osimhen.

Foto: Instagram Osimhen