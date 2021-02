Cossu, condizioni in miglioramento: l’intervento al polmone è riuscito

L’ex giocatore del Cagliari e ora dirigente nell’area scouting, Andrea Cossu, rimasto vittima nella serata di sabato di un brutto incidente è stato operato nella serata di ieri al polmone sinistro presso l’ospedale Businco di Cagliari. Intervento chirurgico con tecnica mini invasiva sul polmone sinistro per valutare i punti di sanguinamento in seguito alle botte rimediate dall’incidente. L’operazione è perfettamente riuscita. Con la prognosi che verrà mantenuta ancora riservata ma con le condizioni del calciatore che sono in miglioramento.

Foto: Cagliati Twitter