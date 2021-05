Cosmi: “Siamo stati dentro le partite fino all’ultimo minuto. Abbiamo onorato e giocato con tutti”

Serse Cosmi, tecnico del Crotone, ha parlato così a Sky Sport dopo il pari del Vigorito, risultato che inguaia il club campano nella lotta alla salvezza: “Siamo stati dentro le partite fino all’ultimo minuto. Abbiamo onorato e giocato con tutti come dei professionisti quali siamo.

Simy? È quello che avete visto oggi, è un finalizzatore spietato. Ma può fare gare come quella contro il Verona, dove anche senza segnare ha dato un grande aiuto alla squadra. Deve trovare il giusto mix. Poi c’è stato anche qualche rigore, ma non è un limite, anzi. Averceli giocatori che li tirano così.

Futuro che può dipendere dalla retrocessione? No, non credo che il Crotone farà valutazioni avventate. Stroppa due anni fa ebbe un’annata difficile, ma fu confermato e riportò la squadra in A. Ne parleremo a fine campionato e accetterò tutte le decisioni”.

