Cosmi: “Mi mancava la Serie A. Situazione difficile, ma daremo il massimo”

Serse Cosmi è da ieri sera il nuovo allenatore del Crotone e dopo una lunga giornata che ha portato alla firma, il nuovo tecnico ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni riportate dal Corriere dello Sport: “Le impressioni sono state positive, essere chiamato ad assumermi questa responsabilità è motivo di grande orgoglio professionale. Io e il mio staff siamo felici di vivere questa avventura, conosciamo le difficoltà, la situazione che ci attende. Però per il grande entusiasmo e perché reputo il Crotone una piazza di ottimo livello nel nostro panorama calcistico, sono veramente felice. La A mi mancava tantissimo. Capisco la sofferenza dei tifosi, so con quanto amore seguono la squadra. Mi mancherà la loro presenza allo stadio ma sono sicuro che si faranno sentire. Da parte mia c’è l’obbligo di dare il massimo per tornare a vivere giornate più felici”.

Foto: Twitter Crotone