Cosmi: “Messias può giocare in tutte le squadre della Serie A”

Ai microfoni di Sky Sport al termine di Napoli-Crotone, il tecnico dei calabri Serse Cosmi ha così elogiato il suo giocatore e fantasista Messias: “Messias per me può giocare in tutte le squadre della nostra Serie A, meglio da mezz’ala, anche se devi metterci vicino qualcuno che deve metterlo in condizione. Simy giocatore straordinario, nessuno dei calciatori che ho allenato aveva una capacità realizzativa come la sua. Anche se Messias, non me ne voglia Simy, ha un talento e una classe straordinaria.”

Foto: Facebook Crotone